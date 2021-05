Malscher Firma fordert klarere Regeln für Hanfprodukte

Cannabidiol ist in Drogerieprodukten und Lebensmitteln gefragt. Doch die Verwendung von CBD ist eine rechtliche Grauzone. Ein Unternehmer aus Malsch pocht auf praktikable Lösungen.

653 Millionen Einträge zeigt das Internet beim Suchwort CBD an. Und immerhin noch 3,8 Millionen Ergebnisse gibt es zum Begriff CBD-Öl. Offenbar ist das Thema Cannabidiol, also CBD, gefragt. Und die Produkte, die diese aus der Hanfpflanze gewonnene Substanz enthalten, sind in aller Munde.

Auch Sebastian Bayer, Geschäftsführer des Drogeriemarktes dm, bestätigt: „Die Nachfrage nach CBD-Produkten ist weiterhin hoch.“ Deshalb sind im dm-Sortiment nicht zum Verzehr geeignete CBD-Aroma-Öle sowie Salben für Muskeln und Gelenke zu finden.

Viele Anbieter propagieren die positiven Wirkungen von Ölen zum Einnehmen, solchen für die Raumbeduftung, Gels zum Einreiben oder Cremes zur Gesichtspflege. Doch bei genauerem Hinsehen wird schnell klar: So einfach ist das nicht.