Für viele Bahnreisende lief es an diesem Wochenende nicht rund. Personalengpässe im DB-Stellwerk Ludwigshafen und eine Bedrohungslage am Hauptbahnhof Stuttgart sorgten für Probleme im Zugverkehr.

Baustellen, krankheitsbedingte Personalengpässe, Bedrohungslagen: Viele Bahnreisende hatten am Wochenende nichts zu lachen. So kündigte die Deutsche Bahn bereits am Freitag zahlreiche Zugausfälle an. Hintergrund sind die hohen Krankenstände im Stellwerk Ludwigshafen.

„Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handelt es sich um hoch spezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar sind“, betont die DB auf ihrer Webseite. Betroffen war die Region rund um Ludwigshafen und Mannheim. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet oder Halte entfielen.

Am Sonntagvormittag sorgte eine vermeintliche Bedrohungslage am Stuttgarter Hauptbahnhof zusätzlich für Zugausfälle.

In Bruchsal sind vor allem Bauarbeiten an der Siemens-Unterführung zu spüren

Auswirkungen auf den Verkehr in der Region hatte das jedoch nur am Rande. Betroffen seien vor allem Reisende, die ihre Fahrt bereits vor einiger Zeit gebucht hätten, so eine Service-Mitarbeiterin im DB-Reisezentrum am Bahnhof Bruchsal.

Die meisten Fahrgäste würden sich jedoch vor Reiseantritt im Internet informieren, ob die Züge auch wie gebucht fahren. So könnten Fahrten im Bedarfsfall rechtzeitig umgebucht werden.

In Bruchsal selbst seien eher die Auswirkungen der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke bei der Siemens-Unterführung zu spüren. Zwischen Bruchsal und Graben-Neudorf ist deshalb ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dieser verlaufe bislang jedoch ohne größere Probleme. „Die meisten Fahrgäste sind sehr geduldig“, so die DB-Mitarbeiterin.

Gestrandet in Graben-Neudorf: Auch kurze Verspätungen können Anschlüsse gefährden

In Geduld müssen sich hingegen Patricia Jacobi üben. Die junge Frau aus Stutensee ist am Sonntagmittag mit ihrer Familie am Bahnhof Graben-Neudorf „gestrandet“. Ihr Zug aus Karlsruhe hatte fünf Minuten Verspätung. Das reichte, um den Anschlusszug nach Philippsburg zu verpassen. Eine Stunde muss die Familie auf den nächsten Zug warten.

Mit dem Zug fahre sie nicht so oft, sagt Jacobi. Sie nutze eher die Straßenbahn. Vor Reisebeginn habe sie sich deshalb im Internet informiert. Von den massiven Verspätungen rund um Ludwigshafen und Mannheim habe sie aber nichts mitbekommen.

Bahnreisende in Bretten informieren sich online über Verspätungen

Alles rund lief dafür für Svenja Bajric und Thomas Hertrich. Die beiden AVG-Mitarbeiter stehen am Sonntag vor dem Bahnhof in Bretten und genießen ihren Feierabend.

„Heute lief alles nach Plan“, sagt Hertrich. Sonntags fahre es sich meist entspannter als unter der Woche. Auswirkungen auf ihren Dienst hatten die Engpässe in Ludwigshafen nicht.

Auf dem Gleis sieht Karin Weik aus Zaberfeld noch einmal auf die elektronische Anzeige. Sie ist unterwegs nach Karlsruhe, von dort soll es weiter nach Straßburg gehen.

Von den Verspätungen bei Ludwigshafen und den Problemen in Stuttgart hat sie im Radio gehört. Aber auch so informiere sie sich immer im Vorfeld, ob alle Züge pünktlich abfahren. Für ihren Zug nach Karlsruhe sind ihr zwei Minuten Verspätung angezeigt worden. Dabei bleibt es am Ende auch.