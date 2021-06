Reisegruppe strandet bei Bruchsal auf der Autobahn

Nach einem Streit zwischen den Fahrgästen und den Fahrern eines Reisebuses am Dienstag auf der Autobahnrastätte Bruchsal, hat die Polizei die Weiterfahrt vorerst verboten. Beide Fahrer hatten wohl ihre Ruhezeiten nicht eingehalten.

Ein weiterer Bus des gleichen hessischen Unternehmens war bereits an der schweizer Grenze aus dem gleichen Grund aufgehalten worden. Da die Behörden Bußgelder ausstellten, sollten die Reisenden in dem anderen Bus nun ein erhöhtes Fahrgeld bezahlen, um den Verlust wieder auszugleichen. Die Reisegruppe weigerte sich und einer der Reisenden verständigte die Polizei. Die Fahrer wollten nicht weiterfahren, ohne die Erhöhung zu kassieren.

Bei der Kontrollte stellten die Polizisten Ungereimtheiten bei den einzuhaltenden Lenk- und Ruhezeiten fest. Die Fahrer durften nicht weiterfahren. Auf die Fahrer und den hessischen Unternehmer, dem die Busse gehören und der die Fahrer angestellt hat, warten nun Anzeigen, so die Polizei. Schließlich wurde ein weiterer Fahrer angefordert, dessen Papiere in Ordnung waren. Dieser brachte die Reisegruppe sicher an ihr Ziel.