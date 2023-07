Vom 15. bis 17. Juli lädt der Bruchsaler Stadtteil Heidelsheim zu seinem 20. Reichsstadtfest ein. Das Fest erinnert auch an die Geschichte der ehemaligen „Reichsstadt Heydolfesheim.“ Heidelsheims Ortsvorsteher Uwe Freidinger erzählt von den Hintergründen.

Freidinger

Besonders freuen kann man sich auf die Heidelsheimer Gastfreundschaft und ein abwechslungsreiches Programm, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. In den geschmückten Gassen gibt es Tanz und Musik, Fanfarenzüge aus Bruchsal, Weiher, Volterra und Heidelsheim, zahlreiche kulinarische Angebote und auch das Lagerleben der Gruppen lohnt mit Sicherheit einen Blick. Neben den vielfältigen Einblicken in das mittelalterliche Stadtleben soll auch das Heute beim Feiern nicht zu kurz kommen. An allen Tagen wird es an zahlreichen Stellen Livemusik geben. An allen Tagen ist der Eintritt frei.