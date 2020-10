Herbstaktion der Schausteller gestartet

Riesenrad dreht in Bruchsal ab sofort seine Runden

Der „Bruchsaler Herbst“ ist am Freitag gestartet. Bis zum 1. November soll dieser zusätzliche Laufkundschaft in die Innenstadt locken. Highlight ist das 36 Meter hohe Riesenrad an dem abends 32.000 LED-Lichter leuchten.