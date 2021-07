Mit Aktionen rund um das Riesenrad lockt das Stadtmarketing Besucher nach Bruchsal

Tina Seidler ist mit ihrem Mann erst kürzlich aus Heidelberg nach Bruchsal gezogen. „Man hat noch kein Gespür für die Wege“, erzählt sie. Der letzte Sonntags-Brunch auf dem Riesenrad am Kübelmarkt ist deshalb eine gute Gelegenheit, Bruchsal von oben zu erkunden. Zusammen mit Freunden aus Stuttgart nehmen sie in einer der 26 Gondeln Platz. Und los geht’s.

Anderthalb Stunden Zeit haben sie nun für ein Fitness-Frühstück in luftiger Höhe, dass vom Café Extrablatt zusammengestellt wird. Mit diversen Aktionen versucht das Stadtmarketing in Corona-Zeiten noch bis Ende Juli die Innenstadt zu beleben: „Bruchsal – Willkommen zurück, Summer in the City“ heißt das Veranstaltungsprogramm. Dabei dreht sich vieles, aber nicht alles um das Riesenrad am Kübelmarkt.

Als vollen Erfolg wertet Birgit Welge, Leiterin der Wirtschaftsförderung, beispielsweise den romantischen Abend für Verliebte im Riesenrad. 30.000 LED-Leuchten sorgen in den Abendstunden für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch die Weinprobe oder das Sonntagsfrühstück kommen gut an.

Besucher aus der ganzen Region in Bruchsal beim Riesenrad

Komplett ausgebucht ist der Brunch. Aus der ganzen Region kommen Besucher nach Bruchsal. Michael und Yeliz Brecht aus Weinheim feiern zusammen mit Töchterchen Manolya ihren Hochzeitstag in luftiger Höhe. Einen schönen Vormittag will Janine Gröhbühl aus Knittlingen zusammen mit Freunden aus Oberderdingen verleben.

Das schneeweiße Riesenrad, das bereits im „Bruchsaler Herbst“ viele Besucher in die Innenstadt lockte, bietet mit 26 Gondeln auf 35 Metern Höhe eine tolle Rundumsicht. „Wir waren bereits im November da“, erzählt etwa Sarah Streicher aus Helmsheim. Die Aussicht sei schon schön. Die wollen auch Katharina Wolf und Carsten Lenczyk aus Karlsruhe nutzen. Sie sind zum ersten Mal in Bruchsal und wollen später noch zum Schloss.

Mobiles Impfteam in Bruchsal: Nach dem Impfen aufs Riesenrad

Eine wichtige Rolle wird das Riesenrad auch am Donnerstag, 29. Juli, spielen: Von 13.30 bis 17 Uhr impft ein Mobiles Impfteam die Impfstoffe Biontech oder Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach der 15-minütigen Pause gibt es eine Gondelfahrt mit dem Riesenrad.

Die Schausteller sind auf geimpfte Besucher angewiesen

„Die Schausteller, die durch die Lockdowns gebeutelt sind, sind auf geimpfte Besucher angewiesen“, erklärt Wirtschaftsförderin Welge die Aktion. Abends ab 19 Uhr findet in der Gondel eine Weinprobe statt. Dienstag, 27. Juli, ab 9.30 veranstaltet das Café Himmlisch ein Gondel-Frühstück.

Auch bei den Einzelhändlern stoßen die bisherigen Aktionen auf eine positive Resonanz. So zumindest der Eindruck von Citymanager Karsten Lonhard. Zum 40-jährigen Firmenjubiläum der Firma John Deere in Bruchsal hat das Unternehmen unter dem Motto „Wirtschaft ist für Wirtschaft da“ 200 bunte Liegestühle gesponsert. Die Hälfte steht bereits vor Geschäften und Restaurants und soll Urlaubsfeeling in die Innenstadt bringen. Nächste Woche sollen weitere 100 Liegestühle verteilt werden.