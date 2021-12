115 Covidpatienten liegen in den RKH-Kliniken, davon allein 17 auf den Intensivstationen an den Standorten in Bruchsal, Bretten und Mühlacker. Sie machen 40 Prozent der Patienten aus, die intensivmedizinisch beatmet werden, mit einer Maske oder über eine Nasenbrille Sauerstoff erhalten.

Bei der Entwicklung der Covidpatienten ist ein gewisses Plateau erreicht, wie Mediziner der RKH-Kliniken am Donnerstag bei einer Videokonferenz mitteilten: „Von Entspannung kann man aber nicht sprechen“, schränkt Stefan Weiß ein. Er leitet bei den RKH-Kliniken den Corona-Krisenstab.

RKH-Geschäftsführer Jörg Martin hatte bereits die Losung ausgegeben: Man schaue gespannt, ob die Ministerpräsidentenkonferenz den Empfehlungen der Klinik folge. Ein Lockdown light zeige frühestens Weihnachten Wirkung. Die Prognosen für die nächsten Wochen sind deshalb eher ernüchternd.

Nach Einschätzung von Götz Geldner, Koordinator der Versorgungscluster in Baden-Württemberg, wird der Bettenbedarf weiter steigen. Im intensivmedizinischen Bereich wird der Anteil der Covid-Patienten auf 50 Prozent anwachsen.

Standards bei der Pflege werden sinken

Das hat Folgen: für Patienten im Normalbereich wie auf den Covid-Stationen. Von Triage wollten die Mediziner nicht reden, aber von „ernsthaften Einschnitten bei der Notfallversorgung“ und Standards, die nicht mehr eingehalten werden könnten. Dies auch vor der zunehmenden Unfallgefahr durch Eis und Schnee. „Alle Patienten werden behandelt, die nicht bis Weihnachten warten können, ohne Schaden zu nehmen“, versprach Götz Geldner.

Das bedeutet aber auch, dass Patienten nicht ohne weiteres auf der Intensivstation betreut werden könnten und nicht unbedingt von einem Fachkrankenpfleger. Stationen würden zusammen gelegt. Dies bedeute auch, dass die Kliniken eine große Welle planbarer Operationen vor sich her schieben. Ein großer Risikofaktor in nächster Zeit ist für die Kliniken die Omikron-Variante des Virus. Darüber wisse man noch zu wenig.

Neuer Krankenhausschirm gefordert

Gegenwärtig werden in ganz Baden-Württemberg bei den Intensivbetten 624 durch Covid-Patienten belegt. Nach einer Prognose der Uni Freiburg wird deren Zahl bis 15. Dezember auf 700 Patienten ansteigen. Im Bereich der Normalstationen sind gegenwärtig 830 Betten durch Covid-Patienten belegt. In zwei Wochen soll diese Zahl bei 1.150 Patienten liegen. Das werde verstärkt auch Verlegungen nötig machen. Derzeit wird der Großteil der Patienten auf der Suche nach einem Intensivbett noch innerhalb Baden-Württembergs verlegt.

Das hat auch Folgen für die Krankenhäuser und deren Personal: RKH-Geschäftsführer Martin forderte einen neuen Krankenhausschirm, da viele Kliniken mit dem Verschieben von Operationen in die roten Zahlen rutschen. Der Zwang zur ausführlichen Dokumentation solle ausgesetzt werden: Stichwort Bürokratieabbau. Auch die Berufsausbildung in der Krankenpflege solle besser gefördert werden.

Nach 18 Monaten sind die Mitarbeiter wirklich am Anschlag. Jörg Martin, RKH-Geschäftsführer

Er fürchtet nämlich, dass nach der Krise noch mehr Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden. Der Krankenstand ist mit 25 Prozent derzeit höher als sonst – normal seien 20 Prozent. Verwaltungsangestellte in den Kliniken werden deshalb verstärkt im Bereich Checkpoint oder bei den angelaufenen Impfungen von Angehörigen der Mitarbeiter eingesetzt. Krankenpflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr kommen bereits in der erweiterten Versorgung zum Einsatz. Rettungssanitäter helfen im medizinischen Bereich aus.

„Nach 18 Monaten Pandemie-Bekämpfung sind die Mitarbeiter wirklich am Anschlag“, so RKH-Geschäftsführer Martin. Die Notfallversorgung könne aber auf jeden Fall geleistet werden. Für umso wichtiger hält er das Thema Impfpflicht für das medizinische Personal. Wer am Krankenbett arbeite, für den müsse das zum Berufsethos gehören.