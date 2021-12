Rollerfahrer kollidiert mit Lkw in Bruchsal

Am Mittwochmorgen ist ein 53-jähriger Rollerfahrer in Bruchsal von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Lkw gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ein 53 Jahre alter Rollerfahrer hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Fahrer mit einem Lkw, der in der John-Deere-Straße abgestellt war.

Dort war der 53-Jährige gegen 6.45 Uhr in Richtung Dittmannswiesen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem geparkten Lkw zusammen. In der Folge stürzte der Mann zu Boden, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Roller entstand durch den Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.