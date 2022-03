Für den Frieden: Rund 450 Menschen bei Mahnwache für die Ukraine in Bruchsal

Rund 450 Menschen sind am Sonntagabend in Bruchsal dem Aufruf der SPD zu einer Mahnwache für die Ukraine gefolgt. Sie wollten der Haltung gegen den Krieg ein Gesicht geben. OB Cornelia Petzold-Schick verurteilte die „Absurdität des Systems Krieg“.

Kurz vor 18 Uhr wurde es voll auf dem Bruchsaler Marktplatz. Am Ende waren es Schätzungen zufolge etwa 450 Menschen, die die sofortige Beendigung des Krieges gegen die Ukraine forderten.

Ein breites Bündnis aus Parteien, Sozialverbänden, Gewerkschaften, christlichen Gemeinden, Tageselternverein, Badischer Landesbühne und Parents for Future war der Initiative der SPD gefolgt und hatte zur Mahnwache aufgerufen. Tod und Leid zigtausender Menschen müsse sofort beendet werden, so der gemeinsame Tenor.

„Man hat das Gefühl, die ganzen Friedensbemühungen der letzten 50 Jahre sind dahin“, sagte Irene Zibold. Wie es den Kindern in Kellern und U-Bahnschächten oder auf der Flucht ergehe, mochte sich die Vorsitzende des Tageselternvereins gar nicht vorstellen. Sie sagte auch: „Es gibt weltweit viele Kriege und Krisengebiete. Da fällt es leichter, mal nicht hinzuschauen. Aber dem, was in der Ukraine gerade passiert, kann man sich nicht entziehen“.

Demonstranten in Bruchsal wollen der Haltung gegen den Krieg ein Gesicht geben

Der Haltung gegen den Krieg ein Gesicht geben, ist das Anliegen von Thomas Mittermüller. Er ist mit seiner Frau aus Sinsheim nach Bruchsal bekommen. „Es ist wichtig, sich zu positionieren und sich in der Öffentlichkeit zu zeigen“, sagte das Mitglied der Ukraine-Hilfe.

Mit deutlichen Worten verurteilte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) die „Absurdität des Systems Krieg“. Dass man sich nun bereits im System des Krieges mit Fluchtkorridoren und Aushandeln von Waffenruhen befasse, mache betroffen. Sie forderte Abrüstung statt Aufrüstung. Den geflüchteten Menschen aus der Ukraine müsse aber auch ganz praktisch mit Unterkünften geholfen werden, so die OB. Sie verwies auf die Internetplattform der Stadt.

Geflüchtete aus der Ukraine werden auch in Bruchsal erwartet

Sabina Stemann-Fuchs, Vorstandsvorsitzende der Caritas, benannte die Aufgaben, die mit den zu erwartenden 5.000 Geflüchteten zu bewerkstelligen seinen. Sie bräuchten Wohnraum, Arbeit, Krankenversicherung, Integrations- und Sprachkurse. Einer Ungleichbehandlung mit anderen Hilfesuchenden wolle man aber deutlich entgegentreten, um keine Neid-Debatten zu schüren.

Noch nie hingen Klimagerechtigkeit und Frieden so klar zusammen wie heute. Nina Wienhöfer, Parents for Future Bruchsal

„Noch nie hingen Klimagerechtigkeit und Frieden so klar zusammen wie heute. Putin führt uns gerade vor Augen, dass keine Demokratie frei und sicher sein kann, solange ihre Energieversorgung von der Friedfertigkeit und den Launen eines Autokraten abhängt“, sagte Nina Wienhöfer für Parents for Future Bruchsal.

Eindringlich klangen ihre Worte aus Veröffentlichungen der FFF-Bewegungen aus Russland und der Ukraine, die sich trotz massiver Bedrohungen zu Wort melden, militärische Handlungen entschieden ablehnen, die Verletzung der Menschenrechte sowie den fossilen Kapitalismus verurteilen.

Ukraine-Krieg sei auch ein Angriff auf demokratische Grundrechte

Der Westen habe die Drohung und die sich anbahnende russische Kriegsvorbereitung nicht ernst genommen, sagte Jürgen Wacker (FDP). Er habe sich nicht vorstellen können, in seinem Alter nochmal für Frieden eintreten zu müssen. Der Krieg sei auch ein Angriff auf demokratische Grundrechte. Der Kampf dafür sei zwar für Deutschland mit Einschränkungen verbunden. Diese aber würden angesichts der Not und des Elends der ukrainischen Bevölkerung bedeutungslos erscheinen.

„Rohstoffe werden knapp, Preise werden weiter steigen, Produktions- und Lieferketten müssen neu definiert werden“, sagte Saskia Deller (Bündnis90/Grüne) und beschwor den Zusammenhalt von EU und NATO. Gleichzeitig müsse man schnellstmöglich unabhängig von russischen Energielieferungen werden und die Chance auf mehr Klimaschutz ergreifen.

Die Badische Landesbühne werde am Welttheatertag zu einer Matinee mit Texten und Liedern gegen den Krieg einladen, sagte Intendant Carsten Ramm. Mit Gedichten von Günther Weisenborn und Bertold Brecht machte er deutlich: Krieg kennt nur Verlierer.