7.400 Liter Apfelsaft - an einem Tag

Saftpressen in Bruchsal-Heidelsheim: Birnen sind die besseren Äpfel

7.400 Liter Apfelsaft haben Günter Kolb und sein Team vom Obst- und Gartenbauverein Heidelsheim am Samstag gepresst. Dabei haben sie einen besonderen Trick angewendet – und an Kritik an der Stadt Bruchsal nicht gespart.