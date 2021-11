Gerade in der kälteren Jahreszeit gehen viele Menschen gerne in die Sauna. Wegen Corona ist für die Saunagänger aktuell aber manches anders.

Einfach mal die Seele baumeln lassen, das können viele Menschen besonders gut in der Sauna. Doch ist ein Saunabesuch während der Corona-Pandemie risikofrei?

Der deutsche Saunabund vermeldet dazu: „Saunaräume bieten aufgrund der hohen Lufttemperatur eine thermische Desinfektion. Die Temperatur der Sauna kann zu einer Verminderung der Virusbelastung führen.“ Je wärmer die Sauna und je länger die Verweildauer, desto höher sei die Chance einer Virenabtötung. Der Saunabund empfiehlt eine Temperatur von rund 90 Grad.

Weiterhin ist durch die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Saunen das Verwedeln der Luft im Rahmen von Aufgüssen untersagt. Die Stadtwerke Bruchsal GmbH (SWB) betreiben das „SaSch!“ in Bruchsal. Die dortige Sauna ist seit dem 13. September wieder geöffnet.

Nur die Verwedelung fehlt beim Saunagang

Anfangs waren die Gäste laut SWB-Mitarbeiterin Sandra Vrkic bezüglich der geltenden Regeln für einen Saunabesuch verunsichert und die Besucherzahlen waren geringer. Nun kommen wieder viele Gäste. Bei Aufgüssen darf weiterhin nicht gewedelt werden.

Trotzdem freuen sich die Besucher über automatische Aufgüsse in der Blockhaus- und in der Aufgusssauna. „Mit Einführung der 2G-Regel in der Sauna dürfen die Dampfbäder wieder öffnen. Bis auf die fehlende Verwedelung bietet sich den Gästen ein fast unverändertes Saunavergnügen wie vor Corona“, sagt Sandra Vrkic.

Als Montagsritual kommen Andrea Tobian aus Gondelsheim, Susanne Baumann aus Sternenfels und Andreas Dittrich aus Gondelsheim seit sieben Jahren wöchentlich in die Sauna. Sie loben neben dem freundlichen Personal auch das familiäre Umfeld und die Sauberkeit. Seit über 20 Jahren ist Rolf Kühner aus Stutensee-Friedrichstal Stammgast. Wie er schätzen viele Gäste an einem Saunabesuch nicht nur den gesundheitlichen Aspekt mit der Stärkung des Immunsystems. Die Sauna ist für viele auch ein sozialer Treffpunkt.

In Waghäusel kommen nicht mehr alle Stammgäste in die Sauna

Beim Rheintalbad in Waghäusel ist der Saunabereich seit dem 2. November wieder geöffnet. Es gilt die 2G-Regel, wodurch nur Geimpfte und Genese Zutritt haben. Neben den zwei Saunen und einer Wärmekabine stehen noch ein Tauchbecken, ein Ruheraum, ein Freibereich sowie das Hallenbad für die Saunagäste zur Verfügung.

Der Betrieb erfolgt wie zur Zeit vor der Pandemie zu den gewohnten Öffnungszeiten. Es gibt keine Zeitfenster und keine Beschränkung der Gästeanzahl. Auch die Eintrittspreise sind unverändert. „Vor der Pandemie hatten wir täglich rund 15 bis 20 Saunagäste. Momentan sind es zwischen 8 bis 12 Personen“, hat Tobias Mahl, Amtsleiter für die Bereiche Schule, Kultur und Sport bei der Stadt Waghäusel, einen Besucherrückgang festgestellt.

Aufgüsse werden situationsbedingt nicht angeboten. „Trotzdem melden uns die Besucher zurück, dass ihnen der Aufenthalt in unserer Saunalandschaft sehr gut tut. Sie sind froh, bei uns wieder ein Stück Normalität zu haben“, berichtet Tobias Mahl.