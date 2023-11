Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind auf die Erde, sondern auch die „Klingende Bergweihnacht“ nach Bruchsal ins Bürgerzentrum. Und alle Jahre wieder erfreut sich das weihnachtliche Schlagerformat großer Beliebtheit beim Publikum.

In diesem Jahr darf Moderator Hansy Vogt neben Publikumsliebling Patrick Lindner und Schlager-Star Alexandra Hofmann auch ein echtes Urgestein des deutschen Schlagers begrüßen: Musik-Legende Bata Illic wird bei der „Klingenden Bergweihnacht“ auftreten. Im Interview spricht er darüber, warum er mit 83 Jahren immer noch gerne auf der Bühne steht und wie sich die Schlagerszene im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.

Was ist das Besondere an einem Format wie der „Bergweihnacht“?

Das Miteinander mit netten Kollegen. Wir sind ja einen ganzen Monat lang tagtäglich zusammen. So etwas ist anstrengend, wenn man sich nicht gut versteht, aber wunderschön, wenn die Chemie stimmt. Bei der „Klingenden Bergweihnacht“ stimmt sie und das macht einfach Spaß. Es gibt keinen Neid, keine Missgunst, sondern jeder ist für jeden da. Mir gefällt das Konzept wirklich gut, weil man ein bisschen wie eine Familie zusammenwächst. Auch der Tournee-Leiter kenne ich seit vielen Jahren und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder zusammenarbeiten können. Natürlich spielt bei der „Bergweihnacht“ auch der festliche Faktor eine große Rolle. Die Atmosphäre ist schon sehr besonders.

Für mich ist das Schönste, wenn nach einem meiner Auftritte die Leute auf mich zukommen und sagen: „Es war toll. Bitte bleiben Sie gesund und kommen Sie bald wieder!“ Mir gibt das Kraft und ich ziehe viel Freude aus solchen Worten. Solange das Publikum noch zu meinen Auftritten kommt und mich sehen und hören will, so lange werde ich auf der Bühne stehen. Wenn das einmal nicht mehr der Fall ist, dann höre ich auf.

Ich habe ein gutes Verhältnis zu diesem Lied. Wenn ich es singe, dann singt der Saal den Text von Anfang bis Ende mit. Ich genieße dieses Erlebnis heute kein bisschen weniger als früher. Man muss doch als Künstler dankbar sein, dass man so einen Hit hatte, dass ein Lied so lange lebt. Es passiert immer einmal wieder, dass ich bemerke, dass sogar Kinder heutzutage das Lied noch kennen. Manchmal kommen welche auf die Bühne und singen mit. Das finde ich großartig.

Wie beurteilen Sie die Schlagerszene heute? Was hat sich am stärksten verändert?

Alles ist viel kurzlebiger geworden. Ich vermute, dass es heutzutage sehr wenige Hits gibt, die in zehn Jahren noch gespielt werden. Es ist einfach alles sehr schnell geworden. Auch die Kommunikation untereinander leidet, finde ich. Ich bekomme manchmal Anfragen ohne Anrede, ohne ein freundliches Wort, ohne eine Unterschrift. Es wird einfach nur gefragt, ob ich an einem bestimmten Termin verfügbar bin oder nicht. Das gefällt mir nicht und ich bleibe bei meiner Art zu schreiben.

Ja, bestimmt. Ein Fehler war, dass ich ein Geschenk meiner Frau nicht hoch genug geschätzt habe. Sie hat mir vor Jahrzehnten ein Klavier geschenkt, aber ich war zu dieser Zeit einfach zu viel unterwegs und habe es jahrelang vernachlässigt. Heute tut mir das leid. Aber glaube an Wiedergeburt und dann werde ich drei Wünsche äußern. Erstens will ich mit drei Jahren Klavier spielen, zweitens wieder genauso früh mit dem Singen beginnen, wie ich es in diesem Leben getan habe, und drittens will ich wieder meine Frau kennenlernen. An diesem Plan arbeite ich.