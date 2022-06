Hier warten beste berufliche Chancen für kompetente Spezialisten in einem anspruchsvollen Umfeld mit familiären Strukturen: Der Maschinenbauer Schmidt & Heinzmann GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Bruchsal entwickelt und produziert kundenspezifische Produktionsanlagen und Automatisierungslösungen für die faserverstärkte Kunststoffindustrie.

Hohe Identifikation mit dem Unternehmen

Für Geschäftsführer Matthias Feil sind Familienunternehmen eine klare Stärke der deutschen Wirtschaft: „Der Zusammenhalt, die Kommunikation und die Identifikation mit der Firma sind hier einfach stärker. Gerade in schweren Zeiten steht man hier eng zusammen.“ Hier zählt eine Führungskultur mit Verantwortung, betont er.

In der angenehmen Arbeitsatmosphäre des erfolgreichen Unternehmens stehen das persönliche Engagement, die Motivation, gute Arbeitsbedingungen und natürlich eine hohe Qualität im Mittelpunkt der tagtäglichen Arbeit. Um diese hohen Ansprüche weiter zu erhalten und zu steigern, seien gezielt interne Prozesse in Bezug auf die Arbeitszeit angestoßen worden, um diese optimal an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. Der Mensch ist hier mehr als nur eine Arbeitskraft, sondern ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens, der als solcher auch geschätzt wird.

Entwicklung zum globalen Mitspieler

Nach der Übernahme von den Gründern im Jahr 2001 hat sich das Unternehmen inzwischen zu einem globalen Mitspieler entwickelt. Das Erfolgsrezept: „Man muss sich strategisch als Leistungsführer positionieren“, erklärt Matthias Feil: „Dazu gehören auch die entsprechenden Mitarbeiter. Man braucht kluge Köpfe, um im Wettbewerb voraus zu sein.“

Das Unternehmen, das Weltmarktführer für Produktionsanlagen und Automatisierungslösungen in der Composite Industrie ist, will diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. Darum ist man bei der Schmidt & Heinzmann GmbH & Co. KG auch permanent auf der Suche nach neuen kompetenten Mitarbeitern. „Mit neuen Spezialisten wollen wir aus der Tradition des Familienunternehmens erfolgreich in die Zukunft voranschreiten“, so Matthias Feil.

Auf der Suche nach Verstärkung

Die ehrgeizigen Ziele erreicht das Unternehmen Schmidt & Heinzmann durch über 100 hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der Schlüssel zum Erfolg sind. Diese Wertschätzung zeigt sich in der Unternehmenskultur, die von Wertschätzung und einem freundlichen Miteinander geprägt ist. Firmenevents und Team Building Maßnahmen tragen hierzu ebenfalls bei, denn eine langjährige und faire Zusammenarbeit ist hier wichtig.

Auch aktuell sucht man bei Schmidt & Heinzmann nach erfahrenen Fachkräften für verschiedene Bereiche der Produktion und bietet zudem auch die Möglichkeit für junge Berufseinsteiger, eine gute Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker (m/w/d) zu absolvieren.