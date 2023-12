In Bruchsal ist die Feuerwehr auch als sogenannter „First Responder“ im Einsatz.

Tibor Czemmel (Foto: Florian Blaffert), Pressesprecher der Feuerwehr Bruchsal, erklärt, was sich darunter genau verstehen lässt.

Ein First Responder ist eine Person mit medizinischer Ausbildung, die zu den ersten gehört, die am Ort eines Notfalls eintreffen und Hilfe leisten. Sie ergänzen den regulären Rettungsdienst und überbrücken die Zeit von der Notfallsituation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie sind in der Lage, lebensrettende Maßnahmen durchzuführen und die Überlebenschancen der betroffenen Person zu erhöhen.

Czemmel

In den meisten Fällen kommen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bruchsal zufällig an einem Notfall vorbei. Die Feuerwehr kann auch als First Responder alarmiert werden, wenn sie in der Nähe des Notfalls ist. Das geschieht dann durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe (ILS). In Bruchsal wird in der Regel die ehrenamtliche Notfallhilfe vor Ort von der ILS zu solchen Einsätzen alarmiert.