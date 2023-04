Die Bruchsaler Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag wieder mal zu einem Recycling-Unternehmen ausrücken. Und womöglich war die Ursache wieder dieselbe wie so oft.

Wieder hat es beim Bruchsaler Müllentsorger im Gewerbegebiet „Am Mantel“ gebrannt. Die Bruchsaler Feuerwehr war am Mittwochabend über Stunden gebunden.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Aber es ist nicht der erste Brand dieser Art. Immer wieder geraten Maschinen oder Müll in Recycling-Unternehmen in Brand. Der Verdacht, auch dieses Mal, in Bruchsal: Eine falsch entsorgte Batterie oder ein Akku könnten der Auslöser gewesen sein.

Um 21.17 Uhr löste eine Anlage den Alarm aus. Zunächst rückte die Bruchsaler Freiwillige Feuerwehr aus, später wurde die Büchenauer Wehr und die Führungsgruppe nachalarmiert. Die Kameraden der Untergrombacher Wehr hielten sich in Bereitschaft, zur Sicherung des Grundschutzes, berichtet der Einsatzleiter Martin Schleicher.

Müllschredder musste von Hand ausgeräumt werden

65 Einsatzkräfte hatten in der Lußhardtstraße über Stunden alle Hände voll zu tun. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In einer Müllschredder-Maschine war das Feuer ausgebrochen. Die Maschine musste teils von Hand ausgeräumt werden, um alle Glutnester zu finden, so Schleicher.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens hatte schon mal selbst versucht, mit einem Wasserschlauch zu löschen. Mehrere Kubikmeter zerkleinerter Wertstoff in der Maschine und auf einem Förderband waren zügig abgelöscht, loderten aber immer wieder auf, teilt die Bruchsaler Wehr mit.

Auch ein Löschroboter wurde sicherheitshalber bereitgestellt

Die Feuerwehrleute arbeiteten permanent unter Atemschutz. Schnell hatten sich große Rauchwolken in und über der Halle gebildet. Der Einsatz dauerte bis 1.30 Uhr. Die Löscharbeiten waren fordernd. Sicherheitshalber brachte man auch einen Löschroboter an den Einsatzort. Er kann die Kräfte unterstützen, beispielsweise bei allzu großer Rauchbildung oder in besonderen Gefahrenlagen. Er wurde dann aber nicht benötigt, berichtet Schleicher weiter.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, aber es gibt - wie oft in ähnlichen Fällen - den Verdacht, dass ein falsch entsorgter Akku oder eine Batterie der Auslöser sein könnte. „Wir waren schon öfter bei dieser Firma im Einsatz“, sagt Schleicher. Und schon oft gingen Feuer mutmaßlich auf Batterien zurück. Falsch entsorgte Batterien, die in Maschinen mechanisch beschädigt werden oder von einem Radlader überrollt werden, können brandgefährlich werden. Selbst kleine Haushaltsbatterien, so warnt der Feuerwehrmann.

Besonders fatal seien Lithium-Ionen-Akkus, wie sie etwa in Handys zu finden sind. Schon kleine Spannungen genügen, um den Müll zu entflammen, so die Erfahrung. „Wir versuchen das deshalb schon in der Brandschutzerziehung zu erklären.“

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können an Sammelstellen etwa an allen städtischen Grüngut-Sammelstellen in Bruchsal oder in vielen Geschäften abgegeben werden, klärt Schleicher auf.

Nach mehreren Stunden hatten seine Kollegen das Feuer und die Glutnester unter Kontrolle. In der Maschine herrschten hohe Temperaturen. Die Feuerwehr mischte daher dem Löschwasser Schaummittel bei, um einen besseren Löscherfolg sowie eine bessere Kühlung zu erreichen.

Zur Absicherung war der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen vor Ort. Die DRK Bereitschaft Karlsdorf-Neuthard ebenso.