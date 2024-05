Schon wieder hat es im Müllzerkleinerer in Bruchsal gebrannt

Großer Einsatz für die Bruchsaler Feuerwehr bei einem Betrieb des Müllentsorgers Pre Zero in der Lußhardtstraße.

Schon wieder muss man sagen. Denn zuletzt waren die Einsatzkräfte dort am 30. April stundenlang im Einsatz.

Nun hat es am Samstagmorgen erneut gebrannt. Wieder war ein Müllzerkleinerer betroffen.

Beim Einsatz in Bruchsal machen vor allem Glutnester Probleme

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Halle des Wertstoff verarbeitenden Betriebs verraucht und ein Müllzerkleinerer brannte, heißt es in einer Mitteilung der Bruchsaler Feuerwehr. Letztlich waren 50 Feuerwehrleute von den Abteilungen Bruchsal, Büchenau, Untergrombach, Helmsheim und Heidelsheim vor Ort.

Das Feuer konnte von ihnen rasch eingedämmt werden. Jedoch zeigten Kontrollen mit der Wärmebildkamera, dass in dem Zerkleinerer noch viele Glutnester waren. Da die Maschine nicht von Innen zugänglich war, musste die Feuerwehr mit Schaummittel ran.

Bruchsaler Feuerwehrangehöriger verletzt sich

„Dies drang tiefer in das zerkleinerte Material ein und unterband die Sauerstoffzufuhr für einen weiteren Brandfortschritt. Nach kurzer Zeit zeigte dies eine Wirkung und es waren mit der Wärmebildkamera keine Wärmequellen mehr zu finden“, so die Mitteilung weiter.

Auch bei dem Einsatz am 30. April waren es vor allem zahlreiche Glutnester, die für einen langen Einsatz sorgten. Damals zog sich ein Mitarbeiter des Unternehmens bei seinen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich am Samstag einer der Einsatzkräfte und musste ambulant vom Rettungsdienst versorgt werden. Nachdem die Halle belüftet worden war und damit der Rauch und die Wärme aus der Halle gedrückt wurden, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Noch ein Feuer: Jägerstand in Obergrombach brennt

Bereits am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr einen Jägerstand am Waldrand an der Helmsheimer Straße in Obergrombach löschen. Warum dieser in Brand geraten war, ist bislang unklar. Die Feuerwehr war zunächst von einem Flächenbrand ausgegangen. Der Jägerstand wurde vom Feuer vollständig zerstört.

Kurios: Während die Feuerwehrleute die Holzkonstruktion löschten, war die Einsatzstelle sehr stark verraucht. Jedoch nicht vom brennenden Jägerstand, sondern weil jemand auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei den Tennisplätzen Grünschnitt verbrannte. Dabei habe es sich aber um ein kontrolliertes Feuer gehandelt.

Am Montag waren die Einsatzkräfte erneut gefragt. In Untergrombach brannte ein Doppelhaus. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen.