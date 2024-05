In Bruchsal-Untergrombach brennt am Montagmorgen ein Doppelhaus. Das Feuer hat übergriffen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot zur Stelle.

Traurige Bilanz eines Großeinsatzes der Feuerwehren und Rettungsdienste in Bruchsal-Untergrombach: Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte am Montagmorgen in der Straße „Neue Heimat“ konnten Feuerwehrleute einen Mann nur noch tot aus dem Haus tragen.

Vergeblich bemühten sich Rettungskräfte und Notarzt um den Mann. Nach ersten Erkenntnissen soll es keine weiteren Verletzte gegeben haben.

Laut Feuerwehr ist um 8.27 Uhr ein erster Hinweis auf das Feuer eingegangen. Die Feuerwehr war mit Abteilungen aus ganz Bruchsal, der Führungsgruppe und der Drehleiter aus Stutensee im Einsatz. An die 60 Feuerwehrleute waren auf den Beinen. Die Straße „Neue Heimat“ war über Hunderte Meter zugestellt mit Fahrzeugen, mit Material. Dazu kamen Notarzt, Sanitäter, Polizeistreifen. Die Flammen waren noch nicht ganz gelöscht, da hat auch die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Feuer greift über Dach auf andere Haushälfte in Untergrombach über

Das Feuer ist vermutlich in einer der beiden Doppelhaushälften ausgebrochen. Über den Dachstuhl hat das Feuer auf die andere Hälfte übergegriffen. Unter Atemschutz sind die Feuerwehrleute in das Haus gegangen. Später erfolgte der Angriff auch von außen, etwa über die Drehleiter. Für den Mann aber kam wohgl jede Hilfe zu spät. Ob es sich um den Bewohner der einen Haushälfte handelt, war zunächst unklar. Die Bewohner der anderen Hälfte, so hieß es vor Ort, konnten sich wohl eigenständig in Sicherheit bringen.

Der Feuerwehr gelang es eine Stunde später, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Stand 10.20 Uhr, der Artikel wird aktualisiert.