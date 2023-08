Während das Lernen mal Pause hat, kann an den Bruchsaler Schulen laut gewerkelt, gebohrt und gehämmert werden. Bauamtsleiter Oliver Krempel berichtet von den umfangreichen Vorhaben, die die Stadt für diesen Sommer geplant hat und erklärt, warum manche Schulbaustelle auch mal länger dauern kann.

Krempel

Im Schönborn-Gymnasium (SBG) wird seit Juni die Lüftungsanlage für die Schulsporthalle erneuert. Die Arbeiten befinden sich bereits in den letzten Zügen. In der Grundschule Büchenau werden in den Ferien zwei Klassenzimmer saniert. Im Justus-Knecht-Gymnasium (JKG) werden in den Kunsträumen sechs neue Schlammfangbecken installiert. In der Burgschule Obergrombach wird die Warmwasserbereitung umgebaut und die Gebäudeleittechnik entsprechend angepasst. In der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) werden im Zuge der Digitalisierung im Anbau neue Datendosen und EDV-Verkabelungen verlegt. Bei der Turnhalle der Grundschule Helmsheim werden Feuchtschäden beseitigt. In der Joß-Fritz-Schule (JFS) muss der Gas-Heizkessel erneuert werden. Mit Blick auf die anstehende Generalsanierung sind in der Albert-Schweitzer-Realschule keine Arbeiten geplant. Die Kosten der vorgenannten Maßnahmen belaufen sich auf rund 600.000 Euro.