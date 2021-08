Bruchsal warnt seine Bürger per App vor Starkregen und Hochwasser

Die schlimmen Katastrophenbilder etwa aus Ahrweiler haben viele zum Nachdenken gebracht. Wie kann ich mich und mein Haus besser vor Hochwasser schützen? Bruchsal warnt seine Bürger mittlerweile per eigener App. Doch das alleine genügt noch nicht.

„Das hat keine Stunde gedauert.“ Der Helmsheimer Thomas Witzel erinnert sich noch gut daran, als plötzlich sein Keller voll Wasser stand. Dabei ist das Ereignis bereits 1992 passiert. „Es war Starkregen, zuerst kam der Hagel. Hinter unserem Haus läuft ein kleiner Bach, der eigentlich nie Wasser hatte. Kurz vorher wurde dort noch gemäht. Dann ist das Wasser im Graben schlagartig angestiegen.“

Das gemähte Gras hat den weiteren Wasserabfluss verhindert. Das Wasser lief ungehindert vom Acker in Witzels Keller. „Bis über die Lichtschalter stand das Wasser“, erinnert sich der Helmsheimer. Der Keller unter der Garage lief sogar komplett voll. Wie Witzel ging es schon vielen Bruchsalern in unterschiedlichen Stadtteilen in den vergangenen Jahren. „Wir konnten nur noch ein paar Kleinigkeiten aus dem Keller retten.“ Witzel hatte sein Gartengrundstück danach um 1,5 Meter aufgeschüttet.

Eine kleine App könnte ihm im vergleichbaren Fall heute etwas mehr Vorsprung verschaffen: Seit gut einem Jahr verfügt Bruchsal über ein Starkregen-Frühalarm-System (FAS). 566 Bruchsaler im gesamten Stadtgebiet haben sich bisher dafür registriert.