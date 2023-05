Gegen 22.15 Uhr ist es am Samstagabend in der Kammerforststraße auf Höhe des Sportplatzes Bruchsal zum frontalen Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem VW-Fahrer gekommen. Den ersten Angaben der Polizei zu Folge, kam der 17-jährige Kradfahrer offenbar alleinbeteiligt und mit überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve in den Gegenverkehr, kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto, stürzte und flog einige Meter abseits ins Feld.

Zufällig herbeigeeilte Ersthelfer der Feuerwehr Bruchsal und Kräfte des Rettungsdienstes und Notarzt versorgten den Jugendlichen, ehe dieser mit schweren Verletzungen und dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in eine Klinik transportiert wurde.

Die Verbindungsstrecke zwischen Bruchsal und der bekannten Media-Markt-Kreuzung musste mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Polizei hat die Verkehrsunfallaufnahme übernommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.