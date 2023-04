Beim Spectaculum und beim Tag des offenen Denkmals am 10. September ist der Bergfried geöffnet. Während des Mittelalter-Festes am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr sowie von Samstag bis Montag jeweils zwischen 13 und 19 Uhr. Die Stadtführer stehen für historische Fragen zur Verfügung. In ihrem Kern sind die drei Meter dicken Mauern des Bergfrieds noch historisch, sie haben auch den Luftangriff am 1. März 1945 überstanden. Das Dach und das gesamte Innenleben waren jedoch zerstört. Deshalb stand der Turm von 1945 bis Ende der 1970er Jahre nur noch als „leere Hülle“ in der Innenstadt, sagt Historiker Thomas Adam. Erst mit dem Bau des Bürgerzentrums erhielt er wieder ein neues Dach und den Treppenaufgang. Von oben hat man einen Blick über ganz Bruchsal.