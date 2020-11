Landkreis Karlsruhe will aufholen

Sehnsucht nach Natur: Im Raum Bruchsal entstehen immer mehr Waldkindergärten

Waldkindergärten schießen im Raum Bruchsal gerade wie Pilze aus dem Boden. Zuletzt gingen neue Einrichtungen in Forst, auf dem Östringer Schindelberg und in Bad Schönborn an den Start. Warum die naturnahen Kindergärten gerade jetzt so gefragt sind.