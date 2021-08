Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der A5 bei Bruchsal

Der junge Fahrer eines Pkw wurde am Montagabend auf der A5 vom Schlaf übermannt. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Parkplatzeinfahrt, von wo er zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Montagabend auf der A5 einen Unfall mit einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 19.40 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs, als er kurz vor dem Parkplatz in Höhe Büchenau nach rechts von der Hauptfahrbahn abkam. Dort stieß das Fahrzeug gegen die Aufpralldämpfer an der Parkplatzeinfahrt und wurde zurück auf die Hauptfahrbahn geschleudert. Auf dem mittleren Fahrstreifen blieb es schließlich stehen.

Ein Sekundenschlaf führte dazu, dass der 21-Jährige von der Fahrbahn abkam. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Während die Unfallstelle geräumt wurde, war der rechte Fahrstreifen bis 21.20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Bruchsal war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Während der Maßnahmen bildete sich ein Stau von bis zu drei Kilometern Länge.