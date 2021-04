Sie sind im Bruchsaler Paketzentrum die ersten Lkw-Fahrerinnen

In der Fernsehserie „Trucker Babes“ geht es um das nicht immer ganz leichte Leben von Frauen am Steuer eines Lastkraftwagens, die sich in einer männerdominierten Berufswelt durchbeißen müssen.

Weniger spektkulär, aber nicht minder spannend ist der Job von Sylvia Schroff und Manuela Heyne im Bruchsaler Paketzentrum. Beide sind dort die ersten Frauen, die seit mittlerweile drei Jahren einen Lkw zwischen Heilbronn, Baden-Baden und der Pfalz steuern und sich damit eine späte Leidenschaft erfüllen konnten.

„Anfangs wurden wir nach dem Motto `Frau am Steuer, Ungeheuer` noch belächelt, aber heute werden wir von vielen auch bewundert“, sagt Manuela Heyne aus Wiesental, die am Ostersamstag ihren 46. Geburtstag feiert. Beide waren zuvor jahrelang in der Paketzustellung tätig und hatten sich für eine innerbetriebliche Neuorientierung entschieden.