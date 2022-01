Ruhiger Jahreswechsel

Silvester in Bruchsal: Geböllert wird heftig, aber kurz

Weniger Leuchtraketen und Böller verzeichneten Einsatzkräfte in Bruchsal und dem nördlichen Landkreis nach dem zweiten Corona-Silvester. Und was immer in den Himmel über Bruchsal geschossen wurde - nach 20 bis 25 Minuten war alles schon wieder vorbei.