Sirenenalarm in Bruchsal: Was war da Donnerstagmorgen los?

Man hat es am Bahnhof gehört. Am Bruchsaler Schloss und am Oberen Weiherberg. Am Donnerstagmorgen klangen Sirenen durch die ganze Stadt.

Gegen halb zehn waren die Signale – dank günstiger Windrichtung – fast überall zu hören. Unterbrochen wurden sie von mehreren Durchsagen. Die waren meist nicht verständlich.

Doch was war da los? Bestand eine Gefahr, fragten sich viele. Auch in den sozialen Medien wurde bereits spekuliert. Gab es eine größere Katastrophe?

Anruf bei der Stadt, bei der Polizei und bei der Feuerwehr. Doch an allen drei Stellen zunächst große Fragezeichen. Von einer großen Katastrophe war nichts bekannt.

Die städtischen Sirenen jedenfalls, die dazu da sind, eben vor großen Hochwassern oder Gefahren zu warnen, blieben am Donnerstagmorgen jedenfalls still.

Bei Sulzer hat man den Ernstfall geübt

Von der Feuerwehr kommt dann die Lösung: Es muss eine private Alarmanlage eines Unternehmens sein. Viele große Bruchsaler Unternehmen sind damit ausgestattet, um ihre Mitarbeiter im Falle etwa eines Feuers zu warnen. Die Spur führt – dank aufmerksamer Hinhörer – zu Sulzer.

Der Bruchsaler Ableger des Pumpenspezialisten in der Ernst-Blickle-Straße bestätigt auf BNN-Anfrage. „Ja, wir hatten heute einen Sirenenalarm. Das war eine routinemäßige Übung“, erklärt eine Vertreterin des Unternehmens. Die Alarmierung war angemeldet. Im Unternehmen probte man die Evakuierung. Zum Glück lief alles glatt. Die Mitarbeiter seien längst wieder an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt.