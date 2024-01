So funktioniert der neue Defibrillator an der Alten Feuerwache in Bruchsal

Hoffnungsvoll grün leuchtet es seit Anfang Dezember bei den Maltesern an der Alten Feuerwache in der Bruchsaler Friedrichstraße. Mit Weihnachtsbeleuchtung hat das allerdings nichts zu tun. Vielmehr verbirgt sich dahinter ein sogenannter Defibrillator – ein Gerät, das im Notfall Menschenleben retten kann.

Ein Defi ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation. Es kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und Kammerflattern (Fibrillation) beenden. Defis werden in Krankenhäusern sowie in Fahrzeugen des Rettungsdienstes bereitgehalten. Seit den 1990er Jahren gibt es Defis in automatisierter Form auch zunehmend in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Orten für eine Anwendung durch medizinische Laien.