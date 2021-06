Energie, die aus der Tiefe kommt

Anfangsschwierigkeiten sind Geschichte: So läuft die Geothermie-Anlage in Bruchsal

Wo Geothermie-Kraftwerke entstehen, formiert sich derzeit rasch Widerstand. In Graben-Neudorf beispielsweise, wo die Deutsche Erdwärme ein Kraftwerk errichten will. Anwohner sind verunsichert. Dabei läuft in Bruchsal eine Anlage bereits seit zwölf Jahren – weitgehend unbemerkt.