Corona und Schule – das verträgt sich nicht gut. Besonders hart hat es die Kinder in den Vorbereitungsklassen getroffen. Ohne Präsenzunterricht fällt das Deutschlernen besonders schwer. In Heidelsheim hilft ihnen Lehrer Klaus Schneider auf ihrem Weg.

Besuch in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Herr Schneider hat eine neue Frisur. Den Kindern fällt das als erstes auf, als er an einem verregneten Vormittag Mitte Juli ins Klassenzimmer kommt. „Herr Schneider, du Haare“, sagt ein Junge in gebrochenem Deutsch. Klaus Schneider lacht und fährt sich mit der Hand durch die raspelkurzen Haare, die ihm seine Frau am Tag zuvor geschnitten hat.

Schneider ist Lehrer an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Heidelsheim und unterrichtet die Vorbereitungsklasse (VKL). Kinder aus aller Welt sollen dort so viel Deutsch lernen, damit sie spätestens nach zwei Jahren dem normalen Unterricht folgen können.

Für alle Schüler geht jetzt ein schwieriges Schuljahr zu Ende, aber für die Sechs- bis Zehnjährigen in der Heidelsheimer Vorbereitungsklasse war Corona doppelt hart. Sie kämpfen eh immer gegen die Zeit, verlieren häufig ein Schuljahr, bis es mit dem regulären Unterricht überhaupt losgehen kann, wie Schneider berichtet. Die Pandemie hat sie noch mehr gebremst.