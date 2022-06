Infos, Service, Unterhaltung: Auf zum großen Sommerfest im bawo-Center

Mit einer tollen Mischung aus Vorträgen, Service, Musik-Programm, Gewinnspiel und kulinarischen Highlights lädt das bawo-Center in Karlsdorf-Neuthard am 16. Juli zum Sommerfest ein.

Lange musste man beim bawo-Center in Karlsdorf-Neuthard warten, bis man nach der großartigen Eröffnungsveranstaltung im Januar 2020 endlich wieder ein Fest geben dufte. Doch jetzt ist es soweit: Am 16. Juli startet ab 9 Uhr das große Sommerfest. Alle Kooperationspartner haben sich bemüht für diesen Tag ein besonderes Programm für die ganze Familie aufzustellen.

Passend dazu ist etwas herausgekommen, das seinesgleichen sucht. Besucher können einfach vorbeikommen und vor Ort die modernen Ausstellungsflächen, die lichtdurchfluteten Räume und eine außergewöhnliche Beratung genießen. Profis aus unterschiedlichen Gewerken und Unternehmensbereichen vereint unter einem Dach, das ist das bawo-Center für Bauen und Wohnen.

Erstklassige Beratung und Vorträge

Passend zur Qualität des Centers gibt es auch erstklassige Beratung sowie Vorträge zu diversen Themen, alles von 9 bis 16 Uhr. Des Weiteren gibt es Live-Musik auf der Bühne und ein buntes Programm für die ganze Familie begleitet von einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken.

An diesem Tag wird das kompetente Team vor Ort noch durch Profis aus Handwerk und Handel unterstützt. Besucher des Sommerfestes können in allen Bereichen der Kooperation eine Beratung genießen, die ohne Frage als außergewöhnlich beschrieben werden kann..

Tolle Vorträge von erfahrenen Profis zu diversen Bereichen rund um Bauen und Wohnen runden das Serviceangebot des Sommerfestes ab. Folgende Themen werden unter anderem besprochen:

„Zukunft Heizen“ mit der Firma Buderus

Hausbau: Massiv. Co2-neutral. Zukunftsweisend

Architektur. Moderne Grundrissgestaltung

Fragen & Antworten zu SmartHome mit homematic

Richtig Heizen mit Holz/ Ableitbedingungen von Kaminöfen

Terrassenbau: Richtlinien und Planung, Tipps vom Profi

Parkettböden – Unterschiede & Eigenschaften

Zu beachten ist, dass die Teilnehmerzahl zu den Vorträgen begrenzt ist. Sobald der konkrete Zeitplan vorliegt, wird der Plan für die Vorträge auf der Homepage veröffentlicht.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Ein Highlight ist das Gewinnspiel: Bei jedem der Kooperationspartner gibt es ein kleines Puzzleteil, das am Ende ein Ganzes ergibt. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gut machbar gibt es als Belohnung großartige Preise die nach und nach bekannt gegeben werden. Hauptgewinn ist ein Klimagerät inklusive Einbau im Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Speisen und Getränke vom Feinsten

Selbstverständlich wird auch für das leibliches Wohl bestens gesorgt: Ein Burger-Food-Truck hansis-foodtruck, gefüllte Kartoffeln (Krumpir) von Simple Fine Fresh, Hotdogs von der Firma Reineck, Pizza aus dem Ooni Ofen von der Firma Ofen Dickgießer und ein Eiswagen vom Eiscafé Italia Unteröwisheim stehen bereit.

Das Ganze wird abgerundet durch ein reichhaltiges Kuchen-Buffet von der Jugendabteilung der Fußballvereine aus Karlsdorf-Neuthard. Hier muss wirklich niemand hungrig nach Hause gehen.

Live-Musik der Extraklasse sorgt für Unterhaltung

Auch die Unterhaltung kommt beim Sommerfest im bawo-Center nicht zu kurz. Für die richtige Stimmung und den passenden Klangteppich ist gesorgt, denn echte handgemachte Musik begleitet die Besucher durch den Abend. Die S’cool of Rock Musikschule aus Bruchsal gestaltet das Programm am Nachmittag mit den Bands Pale und Biancas Blues Project.

Als Haupt-Act steht der sympathische und nicht minder talentierten Marvin Scondo bereit. Wenn er mit seiner rauchig-markanten Stimme Soul- und Blueshits oder eigene Songs präsentiert, dann kommt Weltstarfeeling auf.

Kein Wunder: Der Anfang Dreißigjährige aus Hanau hat alle Juroren/innen von The Voice of Germany zum Buzzern gebracht und es dann bis ins Viertelfinale geschafft. Seine Musik ist inspiriert von Blues, Soul & Folk im Stile der 60s. Marvins Programm reicht von entspannten Indie-Folk-artigen Songs bis zu tanzbaren uptempo Soul & Blues-inspirierten Stücken.

Kinder sind herzlich Willkommen

Nicht nur für Erwachsene hat das Sommerfest etwas zu bieten. Damit die kleinsten Gäste nicht zu kurz kommen, stehen eine Hüpfburg, Kinderschminken und Baggerfahrten als Angebot bereit. Hinzu kommt ein Eiswagen, der nicht nur für Abkühlung sorgt.

Also nichts wie hin und am 16. Juli im bawo-Center in der Albert-Schweitzer-Straße 15a in Karlsdorf-Neuthard das Sommerfest genießen.