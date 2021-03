Gabenzaun

Der soziale Zaun in Bruchsal ist für Bedürftige eine wichtige Anlaufstelle

Die Bedürftigen kommen aus allen Schichten der Gesellschaft: An einem „sozialen Zaun“ in Bruchsal finden sie Hygieneartikel, Tiernahrung und sonstiges, was im Alltag fehlt. Ein Rentner ist Dauerkunde.