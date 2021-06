Preise im Keller

Bruchsaler Experte über schlechte Saison: „Der niedrige Spargelpreis kam beim Kunden nie an“

Ja, 2020 war für die Spargelbauern schon schwierig. Aber 2021 sei nochmal eine andere Dimension. Der Bruchsaler Experte Hans Lehar will am liebsten einen Haken an die schlechte Spargelernte machen.