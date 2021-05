Edles Gemüse

Bruchsal ist bei der Vermarktung weiter die Spargelhauptstadt

Ständig 12 Grad herrschen in der großen Halle der OGA in Bruchsal. Dort gehen täglich bis zu 50.000 Kilogramm Spargel rein oder raus. Es ist schließlich der größte Erzeugermarkt Süddeutschlands. Die meisten Stangen in Bruchsal kommen aber nicht aus Baden-Württemberg.