Frage an eine politisch kundige Langenbrückerin: Weiß sie, in welchem Bundestagswahlkreis sie für die Wahl am 26. September ihre Stimme abgibt? Die Frau muss passen.

Als dieselbe Frage an einen politisch sehr interessierten Bürger von Oftersheim gestellt wird, antwortet der: „Das weiß ich leider nicht.“ Dass die beiden Befragten zusammen eine Person per Direktmandat nach Berlin schicken, war ihnen nicht klar.

Man muss ja die Wahlkreise nicht kennen, um Erst- und Zweitstimme abzugeben. Aber für die praktische Politik hat es Auswirkungen, wie die Kreise zugeschnitten sind. Es geht um gemeinsame Interessen von allen Wählern dort.