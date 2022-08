Seniorenzentrum Bundschuh in Bruchsal-Untergrombach erhält einen Erweiterungsbau

Das Seniorenhaus Bundschuh in Untergrombach verfügt derzeit über 67 Pflegeplätze. Um dem gestiegenen Bedarf im Ort Rechnung zu tragen, werden in einem Erweiterungsbau 45 neue Einzelzimmer mit Gemeinschaftsräumen entstehen.

Ein großer Lastenkran steht schon weithin sichtbar im Garten hinter dem Seniorenhaus Bundschuh im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach. Bagger hatten schon begonnen, die Baugrube auszuheben. Traditionell erfolgt zu Baubeginn der erste Spatenstich, zu dem der Träger und Betreiber der Einrichtung, die Arbeiter Wohlfahrt (AWO) eingeladen hatte.

Bevor die Spaten geschwungen wurden, stellten Christian Holzer in seiner Funktion als AWO-Projektleiter sowie Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick für die Stadt Bruchsal, Barbara Lauber als Vorsitzende des Ortschaftsrates und die beiden Firmenvertreter Reiner Fränkle und Timm Luft das Bauvorhaben vor.

Das Seniorenhaus Bundschuh, erläuterte Holzer, verfügt derzeit über 67 Pflegeplätze. Um dem gestiegenen Bedarf in Untergrombach Rechnung zu tragen, werden im Erweiterungsbau 45 neue Einzelzimmer mit Gemeinschaftsräumen entstehen. Ein Tunnel soll beide Gebäude verbinden.

Für Pflegebedürftige gibt es nur noch Einzelzimmer

Nach der Landesheimbauverordnung, erläuterte Oberbürgermeisterin Petzold-Schick, seien für Pflegebedürftige nur noch Einzelzimmer vorgesehen.

Mit der Reduzierung der Zimmerzahl würden im „Bundschuh“ Wohn – und Pflegeeinrichtungen wegfallen und die Einrichtung unwirtschaftlich machen. Daher wurde im Gemeinderat gemeinsam mit der AWO beschlossen, das bestehende Seniorenzentrum durch einen Erweiterungsbau zu ergänzen und nicht einen Neubau auf die grüne Wiese zu setzen.

Die Senioren wollten am Leben teilhaben, wollten mitten drin sein und sich nicht aufs Abstellgleis gestellt fühlen, so Petzold-Schick weiter. Geplant sei, dass im Sommer 2024 die Zimmer und Gemeinschaftsräume bezogen und genutzt werden könnten. In der zweiten Jahreshälfte, so hieß es, soll das Bestandsgebäude saniert werden, damit im Frühjahr 2025 ein komplett erneuertes Seniorenzentrum Bundschuh eröffnet werden könne.

Hoher Bedarf und viele Anfragen

Vom hohem Bedarf und vielen Anfragen nach Pflegeplätzen berichtete Barbara Lauber. Leider ließen es mitunter die Lebensumstände nicht mehr zu, Menschen im eigenen Heim zu betreuen. Menschen wollten in ihrem Wohnort bleiben, in ihrer vertrauten Umgebung.

Einen unfallfreien zeitgerechten Ablauf ohne Probleme und Zulieferengpässe wünschten die Investoren dem Bauvorhaben. Ein Dank ging an die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bruchsal und der AWO. Auch die Bewohner zeigten Interesse am Geschehen. Sie wussten, wo eine Baustelle ist, gibt es immer etwas zu sehen.