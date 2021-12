Die Karlsruher Spiele-Pyramide kommt mit einer Filiale nach Bruchsal

Ein Leerstand weniger: In der Bruchsaler Hoheneggerstraße tut sich wieder was. Für den ehemaligen Jack-Wolfskin-Laden gibt es einen neuen Mieter.

Das renommierte inhabergeführte Spielegeschäft aus Karlsruhe, die Spiele-Pyramide, eröffnet seine erste Filiale in Bruchsal. In der Hoheneggerstraße werden die Geschäftsräume des ehemaligen Jack-Wolfskin-Ladens auf 220 Quadratmeter umgebaut.

Im Frühjahr soll es mit dem Verkauf losgehen, bestätigt Thorsten Brombas, der Inhaber, der in der Region als ausgewiesener Experte bekannt ist und dessen Hauptgeschäft in Karlsruhe beim Kronenplatz ist. „Ich finde, Bruchsal ist eine tolle Stadt“, erklärt er unumwunden, warum seine Wahl hierauf gefallen ist.

Seine erste Filiale sollte in der Umgebung seines Hauptgeschäfts in Karlsruhe, in einem Mittelzentrum, eröffnet werden, befand er. Auch Rastatt oder Landau wären in Frage gekommen.

Mit der Spiele-Pyramide ist eine weitere Lücke in Bruchsal geschlossen

Vielleicht schon im März, aber spätestens vor dem Ostergeschäft will Brombas öffnen. Der Markt für ein Spielegeschäft sei hier vorhanden, ist sich der Geschäftsmann sicher. Er will vor allem auf seine Brettspiel-Kompetenz setzen und auf einen Baby- und Kleinkindbereich. Mehrere neue Mitarbeiter sollen künftig in der Filiale arbeiten.

Bruchsal hat sich den Kampf gegen die Leerstände auf die Fahnen geschrieben. Mit dem neuen inhabergeführten Geschäft ist jedenfalls eine weitere Lücke geschlossen.

Nach Angaben der Wirtschaftsförderung stehen in ganz Bruchsal rund 101.950 Quadratmeter an Verkaufsflächen zur Verfügung. Sie verteilen sich auf knapp 300 Geschäfte und Läden. 60 Prozent Filialisten besiedeln inzwischen die deutschen Innenstädte, in Bruchsal ist das ähnlich.

Als Mittelzentrum hat Bruchsal nicht nur für seine rund 46.000 Bewohner eine Bedeutung als Einkaufsstadt. Die Verantwortlichen im Rathaus gehen davon aus, dass rund 167.000 Menschen im Einzugsbereich des Bruchsaler Handels leben.