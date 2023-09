Sport bringt neue Erlebnisse für badische Fußballer

Fish and Chips in Zeitungspapier, mit Essig über den Pommes. Und Tee zum Frühstück, mit Milch. Kann das schmecken? Ja, es hat dem damals 15-jährigen Magnus Müller geschmeckt. So gut sogar, dass er das Teetrinken aus Wales mit nach Hause genommen hat.

1983 war das. Da besuchte Müller zum ersten Mal in den Sommerferien mit dem VfB Bruchsal (heute 1. FC) die Städte Newport und Cwmbran; viele weitere Besuche sollten folgen. „An diese Sommerfreizeiten erinnere ich mich heute noch gerne, das waren tolle Begegnungen, aus denen Freundschaften entstanden sind“, sagt Magnus Müller, heute Leiter des Bruchsaler Baubetriebshofs.

Auch Ulrich Pierro, einstiger VfB-Vorsitzender, schwelgt in Erinnerungen. „Unsere Besuche in Wales hatten etwas Staatstragendes.“ Denn John Pembridge, Organisator auf walisischer Seite, öffnete als County Councellor und Mitglied der Labour Party den Bruchsaler Nachwuchskickern sämtliche Türen.

„Wir waren immer wieder zu Empfängen eingeladen“, erzählt Müller. „Da gab es Häppchen und jeder musste sich mit einem kleinen Teller anstellen.“ Eine ganz neue Erfahrung für den Jugendlichen aus Bruchsal.

Bei Freundschaftsspielen hatten die Badener keine Chance

Außerdem ging es mal nach Cardiff, mal ans Meer und in den Brecon-Beacons-Nationalpark. Nicht zu vergessen die Freundschaftsspiele, in denen die VfB-Jugend freilich keine Chance gegen die schon damals kampfstarken und körperlich überlegenen Waliser gehabt habe.

„Untergebracht waren wir alle in Familien, die uns liebevoll umsorgt haben“, erzählt Müller, der sich noch genau an die „Backsteinhäuschen“ erinnert. Dabei habe er damals so gut wie kein Englisch verstanden, weil ihm das in der Schule keinen Spaß gemacht habe. Doch in Wales sei sein Interesse an der englischen Sprache ganz schnell geweckt und die Note daheim deutlich besser geworden.

Begonnen hatte das Ganze ja bereits 1978, als 16 Jugendliche aus Newport nach Bruchsal gereist waren. „Die Besuche gehen auf die Partnerschaft des Landkreises Karlsruhe mit der Grafschaft Gwent in Wales zurück“, sagt Ulrich Pierro. „Wir im VfB waren von der Idee gleich begeistert und Fritz Wittmann hat hier alles für die junge Delegation organisiert.“

Wir wurden wie Majestäten behandelt. Ich erinnere mich gern. Paul Nicolass

Jugendlicher aus Newport

So hat es denn auch gleich zwischen Walisern und Bruchsalern gefunkt. Der damals 16-jährige Paul Nicolass aus Newport, der lieber zu einem Fußballclub nach Frankreich oder Spanien gefahren wäre, meinte nach zehn Tagen in Bruchsal: „Wir wurden wie Majestäten behandelt. Ich erinnere mich sehr gerne an die wundervolle Zeit in Bruchsal.“

Vielleicht sei diese Freundschaft ja das i-Tüpfelchen gewesen, durch das die Partnerschaft zwischen Bruchsal und Cwmbran kurze Zeit später offiziell besiegelt wurde. Jeden Sommer hätten die Jugendlichen dem Besuch in Wales entgegengefiebert, so Pierro. Bis 1995. Gereist wurde damals übrigens mit dem Bus. Und der ist tatsächlich einmal in London abgeschleppt worden, wie Müller erzählt: „Wir kamen von einer Stadtführung und der Bus war weg.“ Ulrich Pierro und der damalige Bundestagsabgeordnete Klaus Bühler hätten den Bus schließlich bei der Polizei für 1.000 oder 2.000 Mark ausgelöst.