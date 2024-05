Lost Place

Spuren eines Lebens: So sieht es im leeren Wohnblock in der Bruchsaler Siemenssiedlung aus

In den Briefkästen steckt noch Werbung. Doch das Mietshaus an der Hockenheimer Straße ist inzwischen geräumt. Auf Spurensuche in leeren Siedlungswohnungen.