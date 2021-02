Auch in Coronazeiten bitten Häftlinge um vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis. Die Pandemie hat im Raum Karlsruhe die Zahlen allerdings nicht steigen lassen.

Nein, es ist nicht wie in den USA bei Donald Trump. Der Präsident, der noch kurz vor dem Ende seiner Amtszeit einige seiner „best buddies“, seiner politischen Weggefährten, begnadigte. Thomas Weber, der Chef der Bruchsaler Justizvollzugsanstalt, winkt ab. Ja, es gibt die Möglichkeit, „aber in meinen 20 Jahren im Justizvollzugszug kann ich die Fälle an einer Hand abzählen“, erklärt Weber.

Und Corona? Hat die Pandemie die Zahl der Gnadengesuche steigen lassen? „Die Angst vor Infektion hat bei den Begründungen für den Antrag auf Begnadigung ein große Rolle gespielt“, sagt die Stuttgarter Staatsanwältin Melanie Rischke.