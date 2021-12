Stadt Bruchsal schränkt für Silvester Treffen an bestimmten öffentlichen Orten ein

In Bruchsal gelten zu Silvester Einschränken wegen Corona. Wie die Stadt mitteilte, sind Zusammenkünfte an folgenden Orten zwischen dem 31.12., 15 Uhr, und dem 1.1., 9 Uhr, auf zehn Personen begrenzt:



Fußgängerzone, Bürgerpark, Otto-Oppenheimer-Platz und Kübelmarkt; Luisenpark; Bahnhof mit Vorplatz, Busbahnhof und Unterführung bis Am Alten Güterbahnhof, Viktoriapark, Bahnhofsplatz, Europaplatz und Bahnhofstraße mit Busbahnhof; Schloss mit Gymnasiumsplatz, Ehrenhof und Schlossgarten; Belvedere und Andreasstaffel (oben); Spiegelplatte oberhalb der Weiherbergstraße; Hardfeldplatz; Michaelsberg, Kuppe und Parkplatz; Baggersee Untergrombach, Fußwege um den See, Liegewiese und Parkplatz; Baggersee Büchenau, Liegewiese und Fußweg entlang dem See; Marktplatz Heidelsheim.



Außerdem gilt an allen benannten Orten ein Pyrotechnikverbot.

Die Plätze wurden aufgrund von Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und in Absprache mit der Polizei ausgewählt, heißt es von der Stadt.

„Ich appelliere an die Menschen in Bruchsal, sich solidarisch mit der Belastungssituation in der Stirumklinik zu zeigen“, sagte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. Ein Alkoholverbot wurde nicht erlassen. „Das Anstoßen mit einem Glas Sekt gehört zu Silvester dazu“, so Petzold-Schick weiter.