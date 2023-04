Stadt sucht Beschicker für den Bruchsaler Weihnachtsmarkt

Bevorzugt werden Beschicker und Beschickerinnen, die eine Vielfalt an weihnachtlichen und kulinarischen Produkten anbieten, wie etwa Krippenfiguren, Spielwaren, Waffeln, Crêpes oder andere Spezialitäten. Für dieses Jahr wünschen wir uns mehr Beschicker und Beschickerinnen, die ihre handwerkliche Arbeit am Stand für die Besucher und Besucherinnen erlebbar machen, beispielsweise Glasbläser, Töpfer oder Holzschnitzer. Außerdem begrüßen wir Beschicker und Beschickerinnen, die ihre Speisen und Getränke in plastikfreien Mehrwegverpackungen und -gefäßen anbieten.