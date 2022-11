Wie ein Komponist die Bruchsaler Stadtgeschichte vertont

Thomas Adam, Leiter der Abteilung Kultur im Hauptamt im Bruchsaler Rathaus, und Heinz R. Huber, Musikpädagoge, Berufsmusiker mit Affinität für moderne Musik und Mitbegründer des Bruchsaler Heisenberg-Gymnasiums, hatten die Idee vor einigen Jahren bei einem gemeinsamen Projekt ins Visier genommen.

In der Vorbereitung auf die Feier zum 300-jährigen Bestehen des Bruchsaler Schlosses und in Verbindung mit dem Projekt „Stadtgeschichten“ der Badischen Landesbühne, die deren Intendant Carsten Ramm vor wenigen Jahren kreiert hat, wurde das Projekt schließlich konkret.

Der kolumbianisch-spanische Komponist Carlos Enrique Trujillo Mendez trug die Musik bei. Der 40-Jährige lebt seit etwa zehn Jahren in Deutschland. In Mannheim hat er studiert und seinen Master in Komposition gemacht. Er wohnt mit seiner Familie in Heidelberg.

Zentrale Epochen Bruchsals, von der Steinzeit bis ins Heute, werden musikalisch unterlegt. Thomas Adam, Leiter der Abteilung Kultur im Bruchsaler Rathaus

„Zentrale Epochen Bruchsals, von der Steinzeit bis ins Heute, werden musikalisch unterlegt. Ereignisse und Bilder werden mit neuen Kompositionen verbunden“, erklärt Adam: Steinzeit, Römerzeit, Mittelalter, Kriege im 17. Jahrhundert, Barock, Technisierung, Krieg und Zerstörung, Wiederaufbau und Wirtschaftsaufschwung. „Einen besonderen Blick legen wir auf die Rolle der jüdischen Bevölkerung in Bruchsal, auf Verfolgung, Deportation und Ermordung durch die Nationalsozialisten.“

Zu jedem Bild schuf schließlich der Komponist Carlos Enrique Trujillo Mendez eine eigene Musiksequenz: „Klänge einer Stadt“, nannte er sein Werk. Er arrangierte es als spartenübergreifende Klangcollage mit verschiedenen Ensembles. „Für einen Komponisten ist das ein sehr spannendes Projekt“, sagt Trujillo Mendez. Adams thematisches Konzept greift der Komponist auf und verbindet die Elemente mit einem Leitmotiv.

Projekt soll Herzen der Menschen gewinnen

„Drei wesentliche Elemente prägen die Bruchsaler Geschichte: körperliche Arbeit, die die Menschen vorwiegend beschäftigt, Kriege und Zerstörung, die durch die Lage am Oberrhein geradezu begünstigt wurden, und eine eigene Kultur“, erläutert Thomas Adam. Das Projekt soll die Herzen der Menschen gewinnen, indem es ihnen ein ungewöhnliches Ereignis biete.

Von Bruchsalern für Bruchsaler gemacht. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagt der Kulturchef, der deutlich macht, dass ein solches Vorhaben nur mit Unterstützung zu stemmen sei. Die Stadt Bruchsal als Veranstalter erhalte Zuwendungen von der Baden-Württemberg-Stiftung und von der Stiftung der Volksbank Bruchsal/Bretten.

Musikalisch federführend in der Projektaufführung ist die „RP Bigband Abt.7“, eine 2015 gegründete Formation aus Musiklehrkräften des Schulamtsbezirks Karlsruhe, die für außergewöhnliche Musikprojekte steht. Über solche außergewöhnlichen Vorhaben entstand der Kontakt zum Komponisten.

Mit dabei sind der Kammerchor Bruchsal, das Bruchsaler Instrumentalensemble für Alte Musik, die Ensembles Muks Barock und Stetl Tov, das Atelier der Künste sowie Schauspielerinnen und Schauspieler der Badischen Landesbühne, die das Projekt musikalisch, tänzerisch und mit Texten mittragen.

„Klänge einer Stadt“ wird am Samstag, 19. November, ab 18 Uhr im Bürgerzentrum in Bruchsal uraufgeführt. Karten gibt es bei der Tourist-Information in Bruchsal unter Telefon (0 72 51) 5 05 94 61, oder bei der Stadtverwaltung Bruchsal unter Telefon (0 72 51) 7 91 83 oder (0 72 51) 7 95 31, sowie per E-Mail an kultur@bruchsal.de