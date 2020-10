Bruchsal. Mit bekannten Gesichtern will das Team „Stadtmarketing“ als Teil der Wirtschaftsförderung die Einkaufsstadt Bruchsal voran bringen. Die neue Leiterin des Stadtmarketings - und quasi Nachfolgerin von Margrit Csiky - ist Sarah Nobel, zuvor etwa für Tourismus und Stadtmarketing in Kraichtal zuständig. Mit Karsten Lonhard, der früher für das Marketing bei Hofer in Karlsdorf-Neuthard zuständig war, gibt es erstmals seit September auch einen City-Manager. Er ist beim Branchenbund Bruchsal angestellt, dessen Stelle finanziert die Stadt Bruchsal für zunächst zwei Jahre zur Hälfte mit.

Im Rathaus an der Luisenstraße 13, wo die Wirtschaftsförderung seit dem Sommer sitzt, skizzierte Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick die Ziele der schlagkräftigen Truppe, die durch Christine Dimmelmeier, Patricia Erdel und den BTMV-Geschäftsführer Frank Kowalski verstärkt wird. Mit dem Zusammenschluss von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing soll die Gesamtstadt vermarktet werden, so die OB: „Ziel ist eine lebendige und wirtschaftsfreundliche Stadt, trotz Corona“. Neben der klassischen Wirtschaftsförderung von Unternehmen und einem breiten kulturellen und gastronomischen Angebot gehöre dazu auch, Events und Aktionen in der Innenstadt neu zu interpretieren, wie die Leiterin der neuen Stabsstelle, Birgit Welge, ausführte.

Dabei fahre man auf Sicht, verwies die OB auf Corona-Vorschriften, die laufend an das Infektionsgeschehen angepasst würden. So wird etwa in der Stadt gegenwärtig eine Checkliste erarbeitet, um Gastronomen auch weiter den A

Für Irritationen im Vorfeld sorgte deshalb die offizielle Vorstellung des neuen Teams Stadtmarketing, denn der Branchenbund war zunächst nicht eingeladen: „Wir erhoffen uns eine Professionalisierung der Arbeit im Branchenbund“, so der langjährige ehrenamtliche Vorsitzende, Sven Wipper, im BNN-Gespräch. Er wünscht sich einen stärkeren Kontakt des Citymanagements zu den 80 Mitgliedern und eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Stadt. Ein erstes positives Ergebnis sei die Aufstellung des Riesenrads am Kübelmarkt, das am Samstag mehr Besucher als normalerweise in die Innenstadt gezogen habe, so Wippers Rückmeldung.

Große Hoffnung setzt der Branchenbund auch in die beliebte Veranstaltung „Brusl leuchtet“, die am 27. November stattfinden soll. Ob sie stattfindet, darüber entscheidet heute der Krisenstab der Stadt.

Zum Team Stadtmarketing gehört seit 1. August auch der neue Geschäftsführer der BTMV, Frank Kowalski (die BNN berichteten). Karsten Lonhard war beim Branchenbund bereits 2017 mit im Boot, als sich mit der Online-Plattform „Lomeka“ der lokale Handel im Internet präsentierte und einen Lieferservice anbot.