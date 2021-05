Stadtwerke Bruchsal bieten individuelle Beratung bei der Heizungswahl

Die Anfang 2021 eingeführte CO2-Bepreisung der Bundesregierung für die Bereiche Wärme und Verkehr wird mittel- bis langfristig auch eine Erhöhung der Heizkosten bewirken. Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken, gibt es viele: optimiertes Heizen und Lüften, eine Heizungsmodernisierung durch den Einbau einer energieeffizienten Heizung zur Senkung des Energieverbrauchs, damit eine deutliche Verringerung des CO2-Ausstoßes und somit auch Kosteneinsparungen.

Die Stadtwerke unterstützen ihre Kunden dabei beispielsweise durch Angebote wie Wärme-Contractings und/oder Photovoltaik-Pachtanlagen. Wer seine Heizung erneuern möchte oder muss, hat hierfür eine Fülle an Möglichkeiten, Fördermittel zu erhalten.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle (BAFA) bietet entweder einen Investitionszuschuss oder einen Kredit mit Tilgungszuschuss sowie eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung an. Fördermittel gibt es für die Heizungserneuerung oder die Optimierung der Energieeffizienz einer kompletten Immobilie.

Förderbank KfW finanziert Bau und Kauf

Fördergelder und Zuschüsse für die energetische Modernisierung vergibt auch die KfW Bank, die einstige Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die bundeseigene Förderbank KfW finanziert das Bauen und den Kauf von energieeffizienten Gebäuden, die energetische Sanierung oder den Umbau sowie die Nutzung erneuerbarer Energien mit umfangreichen Förderprogrammen.

Auf ihrer Homepage findet man die entsprechenden Fördermöglichkeiten. Erdgas-BHKW, Erdgasheizung mit Brennwerttechnik, Erdgasheizung mit Niedertemperaturtechnik, Erdgaswärmepumpe, Erneuerbare Energien Hybridheizung, Fernwärme, Hackschnitzel-Heizung, Holzpelletheizung mit Brennwerttechnik, Pelletheizung mit Niedertemperaturtechnik, Photovoltaik, Scheitholzheizung, Solarthermie für Heizung & Warmwasser, Solarthermie für Warmwasser oder Strom-Wärmepumpe? Bei der Qual der Wahl kann einem ganz schön schwindelig werden. Mit dem richtigen Förderprogramm kann man gutes Geld sparen!

Beratung durch die Experten

Die Heizungs-Experten der Abteilung Kommunikation, Marketing, Vertrieb (KMV) der Stadtwerke Bruchsal kennen sich da von Berufs wegen bestens aus, auch bei den zu beachtenden Fristen zur Beantragung der Gelder, und stehen den Kund/innen gern beim Thema Heizungstausch mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus beantworten sie auch Fragen rund um die Themen Photovoltaik-Pachtanlagen, Wärmecontracting oder Wallboxes zum Laden von E-Autos.

