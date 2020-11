Keine Hinweise auf absichtliche Einleitung von Abgasen

Standheizung defekt? Mann stirbt in Kleinbus in Bruchsal

Ein 40-Jähriger ist wohl bei einem Unglück in seinem Kleinbus in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) gestorben. Der leblose Mann war auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.