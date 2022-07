Einen Gänsehautmoment haben die Teilnehmer der Pressekonferenz der Bruchsaler Tourismus Marketing und Veranstaltungs GmbH (BTMV) und ihrem Sponsoring Partner Select GmbH im Veranstaltungsraum „Spice Market“ in Bruchsal erlebt: Bei der Präsentation des Festivalprogramms im Ehrenhof zum 300. Geburtstag des Bruchsaler Schlosses war die Jazz-Größe Curtis Stigers aus seinem Zuhause im amerikanischen Idaho zugeschaltet.

Der Sänger griff spontan zur Gitarre und sang seinen Welthit „I Wonder Why“. Stigers tritt am 31. Juli zusammen mit der SWR Big Band in Bruchsal auf. Er ist einer von vielen hochkarätigen Künstlern, die beim Schlossfestival vom 28. Juli bis zum 7. August auftreten werden.

Konzertreihe mit neun Konzertabenden am Bruchsaler Schloss

Das Programm beinhaltet eine Konzertreihe in der Schlossarena mit neun Konzertabenden, für die man Tickets erwerben kann. Die BTMV erwartet rund 20.000 Besucher. Daneben gibt es auch einen frei zugänglichen Festivalbereich im Ehrenhof des Schlosses. Bis zu 40.000 Gäste sollen dort laut BTMV vom 28. Juli bis zum 7. August ein vielfältiges Festivalprogramm erleben. Die Bands spielen von 17 bis 19 Uhr.

BTMV-Geschäftsführer Frank Kowalski moderierte die Pressekonferenz und interviewte Curtis Stigers. Dabei sprachen die beiden auch über Stigers Hit „I Wonder Why“. „Ich habe es im Alter von 23 Jahren geschrieben und habe nun ein völlig anderes Leben. Obwohl sich die Arrangements und der Sound geändert haben, bleibt das Lied immer noch mein Baby“, sagte der 56 Jahre alte Amerikaner.

Warum er in Bruchsal auftrete, könne er nicht beantworten. „Das muss man meinen Agenten fragen“, scherzte er. In einer Mischung aus Deutsch und Englisch betonte er: „I love Schweinshaxe.“ Stigers freut sich bereits auf seinen Auftritt mit der SWR Big Band. „Für mich ist sie eine der besten Bands der Welt, die swingt, kraftvoll spielt und einfach cool ist. Wir spielen schon seit Jahren zusammen.“

Rebecca Lott, Mitglied der Geschäftsleitung, stellte die Bruchsaler Select GmbH vor. Der Dienstleister im Bereich Personalvermittlung ist Sponsoring Partner. Das Unternehmen war gleichzeitig auch Gastgeber der Pressekonferenz, gehört ihm doch der „SpiceMarket“.

Kinderprogramm am 7. August

Niko Kritzer von der BTMV stellte das Festivalprogramm im Ehrenhof vor. Mit einbezogen werden auch der Gymnasiumsplatz und die Schlossarena. Am 6. und 7. August werden zwei sogenannte „Secret Acts“, darunter ein national bekannter Künstler, auftreten. Am 7. August gibt es auch ein Kinderprogramm.

Ein Volocopter, ein unbemanntes Flugtaxi, wird ausgestellt und abends illuminiert. „Wir zeigen damit, was Bruchsal alles kann“, so Frank Kowalski. Benjamin Brendelberger von der Uptown Band freut sich auf den Auftritt im Ehrenhof: „Es ist toll, dass wir als Bruchsaler Band die Konzertreihe am 28. Juli eröffnen dürfen.“