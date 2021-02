Seit Anfang November geht nichts mehr bei den Jugendvereinen. Keine Gruppenstunde, keine Übungen, keine Zeltlager. Die Vereine fürchten, dass die Kinder abspringen könnten. Mit diesen kreativen Ideen arbeiten sie dagegen an.

Jugendvereine in der Krise

Mit zwei Geschwistern ist man nie allein. Trotzdem vermisst der zehnjährige Jakob Hänßler manchmal seine Kameraden. Der Bruchsaler Jungpfadfinder, der seine Pfadfinderfreunde normalerweise ein Mal pro Woche in der Gruppenstunde trifft, sieht sie im Moment nur per Videokonferenz.

Bei „Gather“ trifft sein Avatar – also sein virtuelles Ich - in virtuellen Räume andere Pfadis und kann sich - wenn er nah genug rankommt – mit ihnen unterhalten. „Ich freue mich schon drauf, wenn die Gruppenstunden wieder richtig losgehen“, erzählt der Gymnasiast. „Aber es ist ganz praktisch. So muss ich im Winter nicht im Dunkeln mit dem Fahrrad zur Gruppenstunde fahren.“

Der Junge denkt pragmatisch. Genau wie viele Jugendvereine, die keine Gruppenstunden halten dürfen, aber doch ihren Nachwuchs bei der Stange halten wollen.