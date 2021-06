Die Bruchsaler Südstadt ist offiziell kein eigener Stadtteil, aber für die Bewohner fühlt es sich so an. Früher ein Sammelbecken für Vertriebene und Gastarbeiter ist die Wohnlage heute begehrt, auch wenn es immer noch Vorurteile gibt.

Raimund Glastetter stellt den Scheibenwischer an. Einen Spaziergang durch die Bruchsaler Südstadt hatte er eigentlich im Sinn gehabt, aber nun muss es so gehen. Langsam fährt er durch die Straßen von Bruchsals inoffiziellem sechsten Stadtteil, hält an, erklärt.

Im einstigen Arbeiterviertel stehen Veränderungen an: ein neuer Quartiersplatz soll unter Beteiligung der Bürger entstehen, und vor kurzem hat sich ein Bürgerverein gegründet.

Viele Jahre war die Südstadt Glastetters Lebensmittelpunkt, obwohl er nie dort gewohnt hat. 1966 kam er als Lehrer an die Konrad-Adenauer-Schule, später wurde er Rektor.