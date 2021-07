Wer regelmäßig im Raum Bruchsal mit dem Bus unterwegs ist, der könnte an diesem Mittwoch an der Haltestelle umsonst warten. Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks angekündigt, die den ganzen Tag dauern sollen. Vor allem Schüler könnten betroffen sein.

Ihre Arbeit niederlegen wollen rund 40 Angestellte des großen baden-württembergischen Busunternehmens Friedrich Müller Omnibusbetrieb. Die Tochter der Deutschen Bahn mit Sitz in Schwäbisch-Hall hat drei Standorte in Bruchsal, Waghäusel und Linkenheim-Hochstetten.

„Wir werden alle drei Standorte bestreiken“, erklärt Andreas Schackert von Verdi gegenüber den BNN. Er ist für das Thema Verkehr zuständig. „Dort werden am Mittwoch keine Busse rausfahren. Die Linien werden nicht bedient“, so das erklärte Ziel der Gewerkschaft.

Welche Linien vom Busfahrer-Streik betroffen sind

Doch welche Linien sind konkret vom Streik betroffen? Vieles wird erst an diesem Mittwoch klar sein: Die Linien 198 und 195 werden wohl komplett lahmgelegt sein. Auf folgenden Linien ist mit Ausfällen zu rechnen: 124, 125, 126, 127, 128, 130, 192 und 193. Die Linie 194 soll regulär verkehren. KVV und Bahn raten, sich auf alle Fälle vorab online zu informieren.

Welche Buslinien sind betroffen? Laut KVV ist auf folgenden Linien am Mittwoch Vorsicht geboten: - Buslinie 124: circa die Hälfte der Fahrten entfällt - Buslinie 125: Ausfall einzelner Fahrten - Buslinie 126: nur Ausfall des 2. Busses nach der 6. Schulstunde in Waghäusel nach Neudorf - Buslinie 127: beide Fahrten nach der 6. Schulstunde in Philippsburg entfallen - Buslinie 128: sowohl an der Gemeinschaftsschule Oberhausen als auch an der Realschule Waghäusel entfallen die Rückfahrten nach der 5./6. Schulstunde - Buslinie 130: Hier finden nur zwei Kurse statt: um 7:27 Uhr ab Forst Buntstift sowie 13:06 Uhr ab Ubstadt Schulzentrum - Buslinie 192: beide Busse zur 1. Schulstunde in Philippsburg entfallen, ebenso die Rückfahrten nach der 5. und 6. Schulstunde - Buslinie 193: sowohl von Rheinsheim als auch von Kirrlach/Waghäusel entfallen sämtliche Fahrten zur 1. und 2. Schulstunde in Philippsburg, ebenso der Bus nach der 6. Schulstunde von dort nach Rheinsheim und der 2. Bus nach dieser Schulstunde nach Kirrlach - Buslinie 194: die Linie verkehrt regulär - Buslinie 195: der Betrieb wird komplett eingestellt - Buslinie 198: auch hier muss der Betrieb komplett eingestellt werden

„Die Streiks finden zeitgleich zu unserer Urabstimmung statt“, erklärt der Gewerkschaftsmann weiter. Alle betroffenen Kollegen aus dem Raum Bruchsal werden zu einer Kundgebung ab 6.30 Uhr am Bahnhof in Waghäusel erwartet. „Es geht uns vor allem um bessere Arbeitsbedingungen“, erklärt Schackert. Bereits seit einigen Wochen haben im ganzen Land immer wieder Busfahrer ihrer Arbeit niedergelegt.

Hunderte Busfahrer haben bereits gestreikt - auch in Ettlingen und Karlsruhe

„Nachdem die Arbeitgeber in der Manteltarifrunde für die Beschäftigten im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg vor einer Woche in der vierten Verhandlungsrunde die Verhandlungen abgebrochen hatten, hatte am Dienstag die Urabstimmung in den Streikbetrieben begonnen, teilweise begleitet von Warnstreiks“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

So legten am Donnerstag rund 400 Beschäftigte die Arbeit nieder. Am Dienstag sollte in Reutlingen und Tübingen sowie in Heidenheim und Ettlingen gestreikt werden. Auswirkungen hatte das Ganze bis nach Karlsruhe.

Worum geht es beim Busfahrer-Streik?

Hanna Binder, die Verhandlungsführerin von Verdi sagt: „Die Fahrerinnen und Fahrer in den Streikbetrieben stehen zu hundert Prozent hinter den Forderungen. Die Beteiligung an den Warnstreiks ist groß, die Enttäuschung über ihre Arbeitgeber auch. Wir sind jederzeit bereit, weiter zu verhandeln. Die Arbeitgeber müssen einfach an den Verhandlungstisch zurückkehren.“ Sondierungsgespräche sollen am 12. Juli stattfinden

Mehr ÖPNV braucht auch gute Arbeitsbedingungen. Andreas Schackert, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Verdi

Es geht uns um die Standzeiten, erklärt Schackert gegenüber den BNN. Es könne nicht sein, dass die Busfahrer zehn, zwölf, gar 14 Stunden da sein müssen, bekommen aber nur neun Stunden bezahlt. Die langen Pausen dazwischen werden nicht bezahlt. „Das Fahrplanrisiko darf nicht von den Beschäftigten getragen werden“, findet er.

Sein Appell richtet sich dabei nicht nur an die privaten Unternehmer, sondern auch an die Verkehrsverbünde, sprich an die öffentliche Hand. Sie vergeben die Aufträge an die Subunternehmer. „Mehr ÖPNV braucht aber auch gute Arbeitsbedingungen“, fordert Schackert.