Denkmäler sind Joß Fritz wahrhaftig genug gesetzt worden. In Untergrombach sind eine Schule, eine Straße und ein Dorffest nach ihm benannt. Außerdem erinnert ein Brunnen mit Bronzeskulptur an den Freiheitskämpfer und Sozialrebellen. Der Liedermacher Franz Josef Degenhardt hat den bekannten Bauernführer vor 50 Jahren in seiner „Ballade von Joß Fritz“ sogar musikalisch verewigt.

Aber wer war Fritz und für was kämpfte er? Die Quellen sind rar. Was es zum großen Sohn Untergrombachs und seiner Rolle im Bauernkrieg gibt, packte der künstlerische Leiter Arne Retzlaff in die szenische Lesung, die die Badische Landesbühne am Sonntag im Exil Theater vor großem Publikum veranstaltete.

Kurzweiliges Stück über den Rebellen aus Untergrombach vor großem Publikum

Die beiden Schauspieler Martin Behlert und Madeline Hartig beleuchteten in dem kurzweiligen Stück zunächst den geschichtlichen Hintergrund in der Zeit um 1470, als Jodocus „Joß“ Fritz in Untergrombach auf die Welt kam.

Das Dorf lebt von der Landwirtschaft und von Wein, Wiesen, Wald. Das ändert sich, als man sich auf die Weinerzeugung konzentriert und der Ackerbau an Bedeutung verliert. Die Lage der bäuerlichen Unterschicht verschlechtert sich immer mehr, als der Fürst seine Schulden auf die kleinen Leute überträgt.

Unterdrückung, Abgabenlast, Vorrechte des Adels – Joß Fritz hat bald die Nase voll von der Ausbeutung durch den Bischof von Speyer. Die Bauernhöfe sind hoch verschuldet, es herrschen Hungersnöte.

Fritz, der als hochintelligent und „mit günstigem Äußeren“ beschrieben wird und durch sein Organisationstalent als die geborene Führungspersönlichkeit gilt, gewinnt ab 1501 über 7.400 Mitverschworene für den Aufstand der Bundschuhbewegung. Die Bauern wehren sich gegen die zunehmende Verschuldung und den Druck durch immer mehr Abgaben und Steuern.

Den Bundschuh haben sich die Rebellen als Gegenstück zum Stiefel der Adeligen auf die Fahne gemalt. Für die Behörden ist Fritz das „personifizierte Böse“, das die Bauern aufwiegelt. Der Bundschuh gilt als Bedrohung.

Drei von Fritz initiierte Aufstände werden verraten und scheitern

Die drei von Fritz initiierten Aufstände scheitern jedoch. Abtrünnige verraten sie und melden sie an die Obrigkeit. Fritz taucht immer wieder unter. „Den Glauben an Freiheit und Gerechtigkeit verlor er dennoch nie, sein Geist, der zum Aufbruch ruft, bleibt“, betonen Behlert und Hartig, die die Texte von Christine Bossert teilweise lesen und spielen.

Das Publikum ist begeistert: „Ich wusste nichts von Fritz und dem Bauernkrieg, fand das Thema aber sehr interessant umgesetzt“, sagt eine Zuschauerin aus Bruchsal, die namentlich nicht genannt werden will.

Joß Fritz ist ein regionaler Bundschuhheld. Arne Retzlaff, künstlerischer Leiter

Fränzi Spengler ist Dramaturgin an der Badischen Landesbühne und in Untergrombach aufgewachsen. „Joß Fritz ist im Ort schon sehr bekannt“, sagt Spengler, die als Kind auch die nach ihm benannte Grundschule besucht hat. Die Bundschuh-Kneipe und das Bundschuh-Altenheim seien den allermeisten Einwohnern ein Begriff. Durch seinen Kampf gegen Ungerechtigkeit habe er heute noch Bedeutung in Untergrombach, sagt die Dramaturgin.

„Fritz ist ein regionaler Bundschuh-Held“, fügt der künstlerische Leiter Arne Retzlaff hinzu. Deshalb hat ihn die Badische Landesbühne in den Mittelpunkt der Lesung gerückt.

Der Anlass für das Stück: 2024 ist es 500 Jahre her, dass der Deutsche Bauernkrieg begann. Der wurde 1525 in Südwestdeutschland und Thüringen blutig niedergeschlagen – mit rund 70.000 Todesopfern. Was mit Joß Fritz nach 1525 passierte, ist allerdings nicht bekannt.